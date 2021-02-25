"Это недопустимо" - правящая партия и оппозиция о нападении на журналиста

Депутаты призывают соответствующие службы расследовать этот факт нападения как можно быстрее и эффективнее

ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Насилие в любом виде категорически недопустимо, написал в социальной сети член парламентского большинства Ираклий Заркуа, комментируя нападение на журналиста телеканала Formula Вахо Саная.

По словам журналиста, на него напали ночью, на Цхнетской улице Тбилиси. Отбиться от нападения журналисту помогли сотрудники службы спасения, которых вызвали, чтобы вывезти машину с обледеневшей улицы. Прибывшие полицейские задержали трех человек. Саная уверен, что нападение на него связано с его журналистской деятельностью.

"Я помню похожий факт несколько лет назад, когда на моего коллегу Анри Оханашвили и его семью напали. Мы осудили этот факт тогда, и сейчас я заявляю, что любая форма насилия категорически неприемлема! Хочу выразить поддержку Вахо и его семье и обратиться в соответствующие службы с просьбой как можно скорее расследовать этот факт и наказать виновных!"- написал Ираклий Заркуа.

Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили заявил, что государство всегда будет жестко реагировать на подобные инциденты.

"Совершенно недопустимы любые формы насилия, особенно если они связаны с профессиональной деятельностью человека. Насилие - это преступление, и все должны понести ответственность!" - пишет депутат.

Осуждает нападение на Саная и председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Мы осуждаем насилие в отношении журналиста Вахо Саная. Своевременная и эффективная реакция на этот инцидент должна стать четким сигналом для тех, кто видит выход в насилии", - пишет Талаквадзе в соцсети.

А вот оппозиция в нападении на Саная обвиняет политику "Грузинской мечты" и поощрение языка ненависти в отношении оппозиционных СМИ.

"Стратегия Агмашенебели" категорически выступает против подобных фактов. Мы призываем соответствующие ведомства строго отреагировать в отношении случившегося, чтобы в результате невнимательности и поощрений властей в стране не увеличивалось число других подобных преступных или насильственных действий", - сказал лидер партии Георгий Вашадзе.

Лидер "Гирчи" Яго Хвичия так же, как и остальные политики, выражает поддержку журналисту и считает, что преступники обязательно должны раскаяться.

"Вахо Саная и члены его семьи должны решить, будут ли находиться насильники в тюрьме или нет. Пока они не извинятся перед Вахо и его семьей так, что у них появится желание простить, он должны "валяться" в тюрьме. Вахо и его семья должны иметь право выбрать прокурора для этого дела, которому они доверяют, и ни у одного прокурора не должно быть права на сговор с преступником без участия потерпевшего", - написал Хвичия в соцсети.

МВД Грузии задержало трех человек по факту нападения на Саная. Расследование ведется по статье "Групповое насилие в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за преступление – до двух лет заключения.