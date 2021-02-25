Страшная авария в Кахети: погиб один человек, пострадали четыре

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В результате ДТП у села Гелати Лагодехского района погиб один человек и пострадали четверо.
По информации Первого канала, автомобиль марки "Мерседес" выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Один человек погиб на месте. Еще четверо человек оказались в клинике с различными повреждениями.
Предварительная причина аварии – превышение скорости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта повлекшее причинение смерти".
Превышение скорости одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, наравне с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу и нарушением правил маневрирования на повороте.
В 2020 году в 4 999 авариях погибли 450 человек, а пострадали 6 640 человек.