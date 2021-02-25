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Страшная авария в Кахети: погиб один человек, пострадали четыре

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2422)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210225/251006403/Strashnaya-avariya-v-Kakheti-pogib-odin-chelovek-postradali-chetyre.html

Предварительная причина аварии – превышение скорости, в результате чего один автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другой

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В результате ДТП у села Гелати Лагодехского района погиб один человек и пострадали четверо.

По информации Первого канала, автомобиль марки "Мерседес" выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Один человек погиб на месте. Еще четверо человек оказались в клинике с различными повреждениями.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Страшная статистика: жертвами ДТП в 2020 году стали 450 человек

Предварительная причина аварии – превышение скорости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта повлекшее причинение смерти".

Превышение скорости одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, наравне с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу и нарушением правил маневрирования на повороте.

В 2020 году в 4 999 авариях погибли 450 человек, а пострадали 6 640 человек.

Темы:
Происшествия в Грузии (2422)
Теги:
ДТП, Грузия


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