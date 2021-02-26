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Сотрудник патрульной полиции на блокпосту в Самегрело. В Грузии борются с коронавирусом

На западе Грузии ограбили биржу золота

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2424)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210226/251012938/Na-zapade-Gruzii-ograbili-birzhu-zolota.html

На биржу, по словам очевидцев, ворвались двое молодых мужчин, предположительно, вооруженных. Однако выстрелов произведено не было

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. В центре одного из крупных городов Грузии Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) ограбили так называемую золотую биржу, сообщает телеканал Rustavi 2.

По словам одного из сотрудников торгового центра, туда ворвались двое молодых мужчин, предположительно, вооруженных. Однако выстрелов произведено не было.

Преступники скрылись с места происшествия. На данный момент на месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов и эксперт-криминалисты.

Темы:
Происшествия в Грузии (2424)


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