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Скорая помощь 112 на месте вызова

ДТП в Восточной Грузии унесло жизнь человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2425)
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Sputnik Грузия
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Водитель легкового автомобили не смог справиться с управлением и врезался в оградительную бетонную конструкцию

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ахалсопели Кварельского района (регион Кахети).

По информации телеканала "Имеди", водитель автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в бетонную конструкцию. В результате полученных повреждений водитель скончался на месте.

Скорая помощь 112 в городе Рустави
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Страшная авария в Кахети: погиб один человек, пострадали четыре

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".

Превышение скорости - одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, наравне с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу и нарушением правил маневрирования на повороте.

В 2020 году в 4 999 авариях погибли 450 человек, а пострадали 6 640 человек.

Темы:
Происшествия в Грузии (2425)
Теги:
ДТП, Кахети, Грузия


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