ДТП в Восточной Грузии унесло жизнь человека

Водитель легкового автомобили не смог справиться с управлением и врезался в оградительную бетонную конструкцию

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ахалсопели Кварельского района (регион Кахети).

По информации телеканала "Имеди", водитель автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в бетонную конструкцию. В результате полученных повреждений водитель скончался на месте.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти".

Превышение скорости - одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, наравне с нарушением правил обгона, выездом на встречную полосу и нарушением правил маневрирования на повороте.

В 2020 году в 4 999 авариях погибли 450 человек, а пострадали 6 640 человек.