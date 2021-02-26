Подозреваемый в ограблении "золотой биржи" убит в перестрелке

Угрожая огнестрельным оружием, грабитель отнял у одного из продавцов золотые изделия, после чего скрылся с места происшествия

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Предполагаемый грабитель т.н. золотой биржи был убит во время перестрелки с полицейскими в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети), говорится в сообщении МВД Грузии.

Днем в пятницу вооруженный мужчина ворвался в т.н. золотую биржу, расположенную на улице Руставели, и, угрожая огнестрельным оружием, отнял у одного из продавцов золотые изделия, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции по горячим следам начали оперативные и следственные мероприятия. Недалеко от улицы Руставели предполагаемый преступник заметил полицейских и открыл огонь. Полицейские открыли ответную стрельбу в качестве крайней меры, поскольку существовала реальная угроза их жизни и здоровью.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти молодого мужчину не удалось. Для установления причин смерти назначена соответствующая экспертиза.