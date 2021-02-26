Дело о нападении на журналиста: обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Обвиняемые 25 февраля напали на журналиста Formula TV из-за его профессиональной деятельности, повалили его на землю и избили

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение для всех троих обвиняемых в нападении на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV.

По данным Первого канала, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры по Сулико Сакеваришвили, Георгию Сахелашвили и Важе Гигаури, отклонив просьбу адвокатов отпустить обвиняемых под залог.

По данным следствия, обвиняемые 25 февраля на Цхнетской улице напали на журналиста Formula TV Вахо Саная из-за его профессиональной деятельности, повалили его на землю и избили, оскорбляя его работу. Также Гигаури угрожал убить Саная.

В результате нападения журналист получил сотрясение мозга и повреждения на теле.

Следствие также установило, что Сулико Сакеваришвили напал на родственницу Саная и ударил ее. Все это происходило на глазах жены и полуторагодовалого ребенка журналиста.

Следствие ведется по статьям "угроза", "насилие" и "преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности, совершенное с применением насилия или угрозой насилия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Дело о нападении на Саная вызвало резонанс в грузинском обществе. Власти Грузии заявили о неприемлемости насилия и пообещали покарать виновных по всей строгости закона.

Вахо Саная брат известного грузинского журналиста Георгия Саная, убитого в своей квартире в Тбилиси в 2001 году. Тогда большинство считало, что журналист был убит по заказу из-за своей профессиональной деятельности.