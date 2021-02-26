00:35 27 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Тбилисский городской суд

Дело о нападении на журналиста: обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2428)
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250234554.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210226/251017015/Delo-o-napadenii-na-zhurnalista-obvinyaemye-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme.html

Обвиняемые 25 февраля напали на журналиста Formula TV из-за его профессиональной деятельности, повалили его на землю и избили

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение для всех троих обвиняемых в нападении на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV.

По данным Первого канала, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры по Сулико Сакеваришвили, Георгию Сахелашвили и Важе Гигаури, отклонив просьбу адвокатов отпустить обвиняемых под залог.

По данным следствия, обвиняемые 25 февраля на Цхнетской улице напали на журналиста Formula TV Вахо Саная из-за его профессиональной деятельности, повалили его на землю и избили, оскорбляя его работу. Также Гигаури угрожал убить Саная.

Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
"Солидарность с Вахо Саная": в Батуми прошла акция в поддержку известного журналиста

В результате нападения журналист получил сотрясение мозга и повреждения на теле.

Следствие также установило, что Сулико Сакеваришвили напал на родственницу Саная и ударил ее. Все это происходило на глазах жены и полуторагодовалого ребенка журналиста.

Следствие ведется по статьям "угроза", "насилие" и "преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности, совершенное с применением насилия или угрозой насилия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Дело о нападении на Саная вызвало резонанс в грузинском обществе. Власти Грузии заявили о неприемлемости насилия и пообещали покарать виновных по всей строгости закона.

Вахо Саная брат известного грузинского журналиста Георгия Саная, убитого в своей квартире в Тбилиси в 2001 году. Тогда большинство считало, что журналист был убит по заказу из-за своей профессиональной деятельности.

Темы:
Происшествия в Грузии (2428)
Теги:
Тбилисский городской суд, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться