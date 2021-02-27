На окраине Тбилиси произошла перестрелка

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Уголовное дело возбуждено по статьям "нанесение тяжкого вреда здоровью" и "незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия"
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Звуки перестрелки были слышны в районе Глдани, в окраинном районе Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, подробности неизвестны. Раненный мужчина был доставлен в больницу.
На месте работают криминалисты.
Уголовное дело возбуждено по статьям "нанесение тяжкого вреда здоровью" и "незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия".