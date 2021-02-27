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Патрульная полиция на одной из улиц столицы Грузии

На окраине Тбилиси произошла перестрелка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (234)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210227/251020121/Na-okraine-Tbilisi-proizoshla-perestrelka.html

Уголовное дело возбуждено по статьям "нанесение тяжкого вреда здоровью" и "незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия"

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Звуки перестрелки были слышны в районе Глдани, в окраинном районе Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, подробности неизвестны. Раненный мужчина был доставлен в больницу.

На месте работают криминалисты.

Уголовное дело возбуждено по статьям "нанесение тяжкого вреда здоровью" и "незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия".

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (234)
Теги:
Перестрелка, Тбилиси


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