Первые данные о преступности в 2021 году

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за месяц было зарегистрировано около 1,2 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. В январе 2021 года в Грузии было зафиксировано 4 703 преступления, что на 11,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных в первом месяце 2021 года преступлений удалось раскрыть менее трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений.

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - в январе было зарегистрировано около 1,2 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 19,7%. При этом воровство составляет более одной четвертой всех совершенных в январе преступлений.

На втором месте - семейное насилие. За первый месяц 2021 года сотрудники следственных органов зафиксировали 542 подобных преступления. Раскрыть удалось 55,12%.

А вот на третьем оказались транспортные преступления – 416 фактов за один месяц, из которых раскрыто 1,92%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 1 203 Семейное насилие 542 Транспортные преступления 416 Угроза 275 Наркопреступления 217

Кроме того, по данным МВД Грузии, за первый месяц 2021 года в стране было зарегистрировано 12 убийств, из которых три с особой жестокостью, 19 случаев нанесения вреда здоровью, семь случаев изнасилования, один случай торговли людьми и два случая взяточничества.

Скольких наказали?

В период с 1 по 31 января за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 1230 человек, из которых 91 отбывал условный срок. При этом 414 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.