Тело убитой пенсионерки обнаружено на юге Грузии

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Соседи, которые обнаружили тело проживавшей одной 67-летней женщины, не видели ее два дня и не предполагают, кто мог совершить преступление
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Тело убитой пенсионерки было найдено в собственном доме в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети).
По информации телеканала Formula, соседи, которые обнаружили тело 67-летней женщины, не видели ее два дня. У соседей нет версий, кто и почему мог убить пожилую женщину, которая проживала одна.
Первые данные о преступности в 2021 году >>
МВД Грузии ведет расследование дела по статье Уголовного кодекса "умышленное убийство".