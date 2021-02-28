Тело убитой пенсионерки обнаружено на юге Грузии

Соседи, которые обнаружили тело проживавшей одной 67-летней женщины, не видели ее два дня и не предполагают, кто мог совершить преступление

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Тело убитой пенсионерки было найдено в собственном доме в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети).

По информации телеканала Formula, соседи, которые обнаружили тело 67-летней женщины, не видели ее два дня. У соседей нет версий, кто и почему мог убить пожилую женщину, которая проживала одна.

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