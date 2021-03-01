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Пожарный на тушении пожара

В одном из районов Тбилиси горит старая цистерна

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2430)
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Sputnik Грузия
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На тушении задействованы 14 бригад пожарных-спасателей. Пострадавших нет. Столб едкого дыма виден издалека

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. В районе Самгори в Тбилиси горит старая цистерна, об этом Sputnik Грузия сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

На месте мобилизовано 14 бригад пожарных-спасателей и машины скорой помощи. К счастью, никто не пострадал. Цистерна, которая воспламенилась, раньше использовалась для транспортировки горючего, сейчас стоит в тупике.

Как сообщает корреспондент Sputnik с места событий, вначале в небо стали подниматься клубы едко желтого дыма. Через несколько минут дым стал черным.

Причины возгорания выясняются.

Темы:
Происшествия в Грузии (2430)
Теги:
Пожар, Грузия


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