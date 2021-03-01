Пожар на железной дороге в Тбилиси - видео с места ЧП

Воспламенилась старая, непригодная для использования вагон-цистерна, в которой были отходы мазута

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Ущерб "Грузинской железной дороги" от пожара, который вспыхнул днем в понедельник в районе Исани-Самгори в Тбилиси, минимальный, говорится в заявлении компании.

По информации компании, на узловой станции воспламенилась старая, непригодная для использования вагон-цистерна, в которой были отходы мазута.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы. К этому времени пожар локализован, опасности распространения огня нет.

В результате происшествия никто не пострадал.

О причинах возгорания пока не сообщается.