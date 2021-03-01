17:52 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Пожар на железнодорожной станции на окраине столицы Грузии - огонь вырывается из горящей цистерны

Пожар на железной дороге в Тбилиси - видео с места ЧП

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
Получить короткую ссылку
19711
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251037654.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210301/251038251/Pozhar-na-ZhD-v-Tbilisi-zayavlenie-kompanii.html

Воспламенилась старая, непригодная для использования вагон-цистерна, в которой были отходы мазута

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Ущерб "Грузинской железной дороги" от пожара, который вспыхнул днем в понедельник в районе Исани-Самгори в Тбилиси, минимальный, говорится в заявлении компании.

По информации компании, на узловой станции воспламенилась старая, непригодная для использования вагон-цистерна, в которой были отходы мазута.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы. К этому времени пожар локализован, опасности распространения огня нет.

В результате происшествия никто не пострадал.

О причинах возгорания пока не сообщается.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
Движение “Для Грузии” провело акцию протеста у резиденции Иванишвили - видео
У резиденции Бидзины Иванишвили прошла новая акция протеста - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться