Гражданин Грузии, обрекший своего ребенка на попрошайничество, предстанет перед судом

Отцу, который шесть лет издевался и избивал своего 11-летнего ребенка, заставляя его просить милостыню на улице, грозит тюремный срок от 14 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Отцу, который принуждал своего 11-летнего ребенка попрошайничать, предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью трудовой эксплуатации, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Следствие установило, что отец периодически избивал и оказывал психологическое давление на своего несовершеннолетнего ребенка, заставляя его просить милостыню на улице и ежедневно приносить ему не менее 50 лари.

В случае неповиновения, мужчина угрожал подростку расправой и подвергал его психологическому и физическому насилию.

Издевательства отца над ребенком продолжались шесть лет, что не могло не сказаться на психическом и физическом здоровье ребенка.

Мужчине предъявлено обвинение по статья 143 Уголовного кодекса Грузии - "торговля несовершеннолетними с целью трудовой эксплуатации".

Как отмечается в заявлении прокуратуры, выслушав обвинение, задержанный признал себя виновным. Ему грозит от 14 до 17 лет тюремного заключения.

По данным прокуратуры, обвиняемый уже находится под стражей в рамках расследования другого уголовного дела. Соответственно, прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленные законом сроки для определения даты досудебного слушания.