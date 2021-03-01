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Мальчик попрошайка просит милостыню на светофоре

Гражданин Грузии, обрекший своего ребенка на попрошайничество, предстанет перед судом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1341)
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Sputnik Грузия
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Отцу, который шесть лет издевался и избивал своего 11-летнего ребенка, заставляя его просить милостыню на улице, грозит тюремный срок от 14 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Отцу, который принуждал своего 11-летнего ребенка попрошайничать, предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью трудовой эксплуатации, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Следствие установило, что отец периодически избивал и оказывал психологическое давление на своего несовершеннолетнего ребенка, заставляя его просить милостыню на улице и ежедневно приносить ему не менее 50 лари.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Молодая мать в Тбилиси заставляла своих детей попрошайничать

В случае неповиновения, мужчина угрожал подростку расправой и подвергал его психологическому и физическому насилию.

Издевательства отца над ребенком продолжались шесть лет, что не могло не сказаться на психическом и физическом здоровье ребенка.

Мужчине предъявлено обвинение по статья 143 Уголовного кодекса Грузии - "торговля несовершеннолетними с целью трудовой эксплуатации". 

Как отмечается в заявлении прокуратуры, выслушав обвинение, задержанный признал себя виновным. Ему грозит от 14 до 17 лет тюремного заключения.

По данным прокуратуры, обвиняемый уже находится под стражей в рамках расследования другого уголовного дела. Соответственно, прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленные законом сроки для определения даты досудебного слушания.

Темы:
Преступность в Грузии (1341)
Теги:
Прокуратура, преступность, Грузия


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