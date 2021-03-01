Взрыв на востоке Грузии - погиб 15-летний подросток

Два брата подорвались в поле, когда возвращались из школы домой. Один из них скончался в больнице от полученных ран, второй, к счастью, выжил

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Один подросток погиб и еще один пострадал в результате сильного взрыва в Гардабанском районе (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал.

По словам очевидцев, 11-ти и 15-летний подростки возвращались из школы домой, взрыв прогремел, когда дети шли через поле. Что взорвалось, устанавливается.

15-летнего подростка с множественными ранениями доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Его 11-летний брат выжил, но в тяжелом состоянии.

На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.

По факту возбуждено уголовное дело.