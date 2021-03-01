17:52 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Скорая помощь 112 на месте вызова

Взрыв на востоке Грузии - погиб 15-летний подросток

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2431)
93701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/19/250707224.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210301/251038675/Vzryv-na-vostoke-Gruzii---pogib-15-letniy-podrostok.html

Два брата подорвались в поле, когда возвращались из школы домой. Один из них скончался в больнице от полученных ран, второй, к счастью, выжил

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Один подросток погиб и еще один пострадал в результате сильного взрыва в Гардабанском районе (регион Квемо Картли), сообщает Первый канал.

По словам очевидцев, 11-ти и 15-летний подростки возвращались из школы домой, взрыв прогремел, когда дети шли через поле. Что взорвалось, устанавливается.

15-летнего подростка с множественными ранениями доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Его 11-летний брат выжил, но в тяжелом состоянии.

На месте происшествия мобилизована полиция, работают эксперты-криминалисты.

По факту возбуждено уголовное дело.

Темы:
Происшествия в Грузии (2431)
Теги:
Гардабани, происшествия, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
Движение “Для Грузии” провело акцию протеста у резиденции Иванишвили - видео
У резиденции Бидзины Иванишвили прошла новая акция протеста - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться