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Арестованный в наручниках

Взяли с поличным - тбилисский чиновник попался на взятке

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1341)
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Взятку в восемь тысяч долларов чиновник запросил с иностранцев за вырубку мешающих им здоровых деревьев в черте города

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в сотрудничестве с мэрией Тбилиси задержали сотрудника управы Самгорского района по подозрению во взяточничестве, сообщает СГБ.

Приставы одевают наручники заключенному
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Представителя мэра Зугдиди поймали на взятке

По данным ведомства, чиновник пообещал иностранным бизнесменам срубить здоровые деревья, чтобы проложить дорогу к земельному участку, который они собирались приобрести. За содействие он запросил с них восемь тысяч долларов.

"26 февраля этого года сотрудник управы Самгорского района был задержан в момент получения в качестве аванса четырех тысячи долларов. По факту получения взятки в крупном размере ведется расследование", - говорится в сообщении СГБ.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы госбезопасности Грузии.

Темы:
Преступность в Грузии (1341)
Теги:
преступность, Тбилиси, Грузия


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