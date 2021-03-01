Взяли с поличным - тбилисский чиновник попался на взятке

Взятку в восемь тысяч долларов чиновник запросил с иностранцев за вырубку мешающих им здоровых деревьев в черте города

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в сотрудничестве с мэрией Тбилиси задержали сотрудника управы Самгорского района по подозрению во взяточничестве, сообщает СГБ.

По данным ведомства, чиновник пообещал иностранным бизнесменам срубить здоровые деревья, чтобы проложить дорогу к земельному участку, который они собирались приобрести. За содействие он запросил с них восемь тысяч долларов.

"26 февраля этого года сотрудник управы Самгорского района был задержан в момент получения в качестве аванса четырех тысячи долларов. По факту получения взятки в крупном размере ведется расследование", - говорится в сообщении СГБ.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы госбезопасности Грузии.