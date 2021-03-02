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Арестованный в наручниках

По обвинению в присвоении госимущества в Грузии задержаны три человека

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1342)
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Предпринимателям, нажившимся за счет мошенничества, грозит лишение свободы сроком от шести до девяти лет

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали трех человек по обвинению в присвоении государственного имущества в крупных размерах, сообщает пресс-службы ведомства.

Судебный молоток
© photo: Sputnik / Andrey Starostin
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По данным агентства, следствие установило, что обвиняемые через свои компании в 2019-2020 годах проводили фиктивные операции, создав поддельный актив в общей сложности на 426 352 тысячи лари (более 128 тысяч долларов), который впоследствии был незаконно присвоен.

В ходе расследования в государственный бюджет в виде компенсации за нанесенный ущерб перечислено 139 тысяч лари (более 41,7 тысячи долларов).

Расследование ведется по статье "мошенничество". Задержанным грозит от шести до девяти лет лишения свободы.

Устанавливаются другие участники преступной схемы.

Темы:
Преступность в Грузии (1342)
Теги:
преступность, Минфин Грузии, Грузия


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