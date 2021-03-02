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Семейное насилие

Житель Тбилиси пытал жену, чтобы та призналась в измене

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1343)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210302/251048465/Zhitel-Tbilisi-pytal-zhenu-chtoby-ta-priznalas-v-izmene.html

Ревнивому мужу за семейное насилие и особую жестокость грозит серьезный срок – от семи до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Против гражданина Грузии, который применял насилие и пытки в отношении жены, возбужденно уголовное дело, сообщает прокуратура Грузии.

Домашнее насилие
© Sputnik / STRINGER
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В ходе следствия было установлено, что мужчина 24 февраля 2021 года подверг свою жену издевательствам и пыткам, так как считал, что она не имеет права иметь друзей мужского пола, переписываться с ними, а также самостоятельно распоряжаться своими средствами. В течение 4-5 часов он избивал жену руками и ногами, а затем силой удерживал в ванной под холодным душем. Он требовал от женщины признания в измене.

Насилия продолжалось и на следующий день. Разъяренный мужчина угрожал убить жену, ее родителей и брата. Не удовлетворившись угрозами, он избил тестя и шурина.

Следствие ведется по статьям 126, 144, 151  Уголовного кодекса Грузии –– пытки, насилие, угрозы. Мужу-тирану грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Тбилисский городской суд уже избрал для обвиняемого в качестве меры пресечения заключение под стражу.

По данным прокуратуры, в 2020 году за преступления на почве гендерной нетерпимости уголовному преследованию подверглись 208 человек.

Темы:
Преступность в Грузии (1343)
Теги:
преступность, Прокуратура, Грузия


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