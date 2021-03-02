Cуд вынесет приговор по делу об убийстве Георгия Шакарашвили до конца недели

Члены семьи подсудимых, в случае обвинительного приговора, обещают начать акции протеста и даже установить палатки у здания прокуратуры

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Судья Бидзина Стуруа вынесет приговор в отношении пятерых подсудимых, обвиняемых в "умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах" в резонансном деле об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакаршвили, через несколько дней.

Сегодняшний заседание в Мцхетском районном суде длилось более семи часов. Право на последнее слово получили обвиняемые, которые зафиксировали свое отношение к предъявленному обвинению.

Между тем члены семьи подсудимых, в случае обвинительного приговора, обещают начать акции протеста и даже установить палатки у здания прокуратуры.

Резонансное дело

Дело Шакарашвили поделено на три части: эпизоды драк до убийства с участием несовершеннолетних, приговор которым уже вынесен, три эпизода драк с участием совершеннолетних и непосредственно само убийство молодого человека.

Всего по резонансному делу проходят 17 человек. В эпизоде, который касается убийства, фигурируют пятеро из 17 обвиняемых – из них двое несовершеннолетние. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где он захлебнулся.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, но на его теле имеются многочисленные повреждения, полученные еще при жизни.