Неизвестные выбили окна в офисе оппозиционной партии в Гори

По информации местных СМИ, полиции удалось задержать часть злоумышленников на месте преступления, но их личности не раскрываются

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Неустановленные лица разбили стекла в окнах районного офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Гори (регион Шида Картли).

По словам очевидцев, нападение на офис совершили несколько человек, которое закидали окна камнями.

"Это групповое нападение на офис "Национального движения". Стекла разбиты камнями. Мы считаем правительство ответственным за случившееся. Мы не исключаем, что эти люди действовали по прямому указанию Георгия Ходжеванишвили (депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта", ред.), потому что с тех пор, как он вошел в однопартийный парламент с фальсифицированными голосами, мы, горийский офис, неоднократно демонстрировали его поступки общественности", - заявила член горийской районной организации Нацдвижения Василиса Джалабадзе в эфире Первого канала.

По ее словам, создается ощущение, что нападение поощрено правящей партией и, соотвественно, ответственность за случившееся несет правительство, которое поощряет насилие.

Во время нападения, в офисе никто не находился. Также, пока неизвестно, зашли ли напавшие в офис, как и размер нанесенного ущерба.

На данный момент, на месте работают сотрудники патрульной полиции. По информации СМИ, полиции удалось задержать часть злоумышленников на месте преступления.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи", которая наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.