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Патрульная полиция

Нападение на офис оппозиционной партии в Грузии: подозреваемые задержаны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210303/251055017/Napadenie-na-ofis-oppozitsionnoy-partii-v-Gruzii-podozrevaemye-zaderzhany.html

В случае, если вина задержанных будет доказана на суде, им грозит до трех лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух молодых мужчин за повреждение районного офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
МВД Грузии объяснило изъятие серверов из офиса "Нацдвижения" во время ареста Мелия

По данным следствия, 25-летний и 27-летний обвиняемые накануне вечером повредили окна офиса партии ЕНД. Во время нападения в офисе никто не находился.

Полиция задержала молодых мужчин по горячим следам.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи". Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Теги:
Арест, МВД Грузии, Грузия, Единое Нацдвижение


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