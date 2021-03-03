Нападение на офис оппозиционной партии в Грузии: подозреваемые задержаны

В случае, если вина задержанных будет доказана на суде, им грозит до трех лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух молодых мужчин за повреждение районного офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение" в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 25-летний и 27-летний обвиняемые накануне вечером повредили окна офиса партии ЕНД. Во время нападения в офисе никто не находился.

Полиция задержала молодых мужчин по горячим следам.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи". Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех лет.