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Полиция Гори

Полиция задержала четвертого подозреваемого в погроме офиса ЕНД в Гори

SPUTNIK / DENIS ASLANOV
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Темы:
Преступность в Грузии (1344)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210303/251057682/Politsiya-zaderzhala-chetvertogo-podozrevaemogo-v-pogrome-ofisa-END-v-Gori.html

Нападение на штаб "Национального движения" в Гори произошло во вторник вечером. По предварительным данным, погром учинили шестеро неизвестных

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Полиция задержала еще одного – четвертого подозреваемого в погроме офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в Гори.

Здание полиции в городе Гори
© Sputnik / Denis Aslanov
Неизвестные выбили окна в офисе оппозиционной партии в Гори

Как сообщает МВД Грузии, это 27-летний мужчина, который обвиняется в порче чужого имущества и нанесении ущерба. Максимальное наказание за преступление составляет три года лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый вместе с тремя сообщниками разбили окна офиса Единого национального движения в Гори.

Ранее полиция задержала троих подозреваемых по этому же делу. Это тоже молодые люди в возрасте 25-27 лет.

Двое из них были задержаны по горячим следам в тот же день, во вторник вечером, а третий – на следующий день в результате оперативно-следственных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужого имущества".

Темы:
Преступность в Грузии (1344)
Теги:
преступность, Гори, Единое Нацдвижение, Грузия


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