Полиция задержала четвертого подозреваемого в погроме офиса ЕНД в Гори

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Полиция задержала еще одного – четвертого подозреваемого в погроме офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в Гори.
Как сообщает МВД Грузии, это 27-летний мужчина, который обвиняется в порче чужого имущества и нанесении ущерба. Максимальное наказание за преступление составляет три года лишения свободы.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый вместе с тремя сообщниками разбили окна офиса Единого национального движения в Гори.
Ранее полиция задержала троих подозреваемых по этому же делу. Это тоже молодые люди в возрасте 25-27 лет.
Двое из них были задержаны по горячим следам в тот же день, во вторник вечером, а третий – на следующий день в результате оперативно-следственных мероприятий.
Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужого имущества".