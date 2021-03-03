Полиция задержала четвертого подозреваемого в погроме офиса ЕНД в Гори

Нападение на штаб "Национального движения" в Гори произошло во вторник вечером. По предварительным данным, погром учинили шестеро неизвестных

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Полиция задержала еще одного – четвертого подозреваемого в погроме офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в Гори.

Как сообщает МВД Грузии, это 27-летний мужчина, который обвиняется в порче чужого имущества и нанесении ущерба. Максимальное наказание за преступление составляет три года лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый вместе с тремя сообщниками разбили окна офиса Единого национального движения в Гори.

Ранее полиция задержала троих подозреваемых по этому же делу. Это тоже молодые люди в возрасте 25-27 лет.

Двое из них были задержаны по горячим следам в тот же день, во вторник вечером, а третий – на следующий день в результате оперативно-следственных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужого имущества".