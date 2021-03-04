Самоубийство в грузинской армии – Минобороны делает заявление

Военная полиция ведет следствие и выясняет причины, приведшие к суициду военного-контрактника. Уголовное дело возбужденно по статье "доведение до самоубийства"

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Трагедия в грузинской армии – в четвертой механизированной бригаде Сил обороны Грузии застрелился военнослужащий, сообщается на сайте Минобороны.

Как говорится в сообщении, это был контрактник, рядовой первого класса. Во время дежурства он застрелился из собственного автоматического оружия. Тяжело раненный военнослужащий немедленно был доставлен в медучреждение, однако спасти его врачам не удалось.

"Согласно первичной информации следствия, инцидент, предположительно, связан с семейными проблемами. Министерство обороны выражает сожаление по поводу этого трагического факта и выражает соболезнования семье погибшего", – говорится в заявлении.

Военная полиция Минобороны начала расследование инцидента по статье 115 Уголовного кодекса Грузии "Доведение до самоубийства".