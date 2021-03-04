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У контрактника не было проблем на службе – детали самоубийства в грузинской армии

© CC BY 2.0 / brian.ch / AK-47 Assault Rifle
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2434)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210304/251066815/U-kontraktnika-ne-bylo-problem-na-sluzhbe---detali-samoubiystva-v-gruzinskoy-armii.html

Брат погибшего заявляет, что у него были прекрасные отношения с сослуживцами, а причиной самоубийства могла быть девушка

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Причиной самоубийства военнослужащего Сил обороны Грузии стала девушка, об этом сообщил брат погибшего в интервью телекомпании Imedi.

Министерство обороны Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Самоубийство в грузинской армии – Минобороны делает заявление

По его словам, у него были хорошие отношения с сослуживцами в четвертой механизированной бригаде, а также с сержантами и офицерами. Брат погибшего исключил вероятность того, что он решился на такой шаг из-за проблем на службе.

Военнослужащий выстрелил в себя во время дежурства из своего автоматического оружия. В тяжелом состоянии он был госпитализирован, однако спасти врачам его не удалось.

Министерство обороны выражает сожаление по поводу трагического факта и соболезнует семье погибшего.

Военная полиция Минобороны начала расследование инцидента по статье 115 Уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства.

Темы:
Происшествия в Грузии (2434)
Теги:
Доведение до самоубийства, Минобороны Грузии, Грузия

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