У контрактника не было проблем на службе – детали самоубийства в грузинской армии

Брат погибшего заявляет, что у него были прекрасные отношения с сослуживцами, а причиной самоубийства могла быть девушка

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Причиной самоубийства военнослужащего Сил обороны Грузии стала девушка, об этом сообщил брат погибшего в интервью телекомпании Imedi.

По его словам, у него были хорошие отношения с сослуживцами в четвертой механизированной бригаде, а также с сержантами и офицерами. Брат погибшего исключил вероятность того, что он решился на такой шаг из-за проблем на службе.

Военнослужащий выстрелил в себя во время дежурства из своего автоматического оружия. В тяжелом состоянии он был госпитализирован, однако спасти врачам его не удалось.

Министерство обороны выражает сожаление по поводу трагического факта и соболезнует семье погибшего.

Военная полиция Минобороны начала расследование инцидента по статье 115 Уголовного кодекса, которая подразумевает доведение до самоубийства.