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Задержание преступника

Убийство в Тбилиси раскрыто – полиция задержала подозреваемого

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1345)
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Старый конфликт привел к драме – от полученных ран скончался 20-летний молодой человек. Обвиняемому в убийстве грозит до 14 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Убийство в Тбилиси раскрыто – полиция задержала подозреваемого. Это 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Мцхетский региональный суд. Вывеска на входе в здание
© Sputnik / STRINGER
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Он обвиняется в умышленном убийстве одного и ранении другого человека, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Следствие установило, что мотивом преступления являлся старый конфликт. Задержанный двумя выстрелами ранил обоих. Один из них – 20-летний парень – скончался сразу же после госпитализации в клинике Ингороква. Состояние второго пострадавшего не вызывает опасений, он помещен в клинику Гудушаури.

В качестве вещественного доказательства изъято оружие.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии Грузии. Максимальное наказание за преступление от 11 до 14 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1345)
Теги:
Убийство, МВД Грузии, Грузия

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