Старый конфликт привел к драме – от полученных ран скончался 20-летний молодой человек. Обвиняемому в убийстве грозит до 14 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Убийство в Тбилиси раскрыто – полиция задержала подозреваемого. Это 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Он обвиняется в умышленном убийстве одного и ранении другого человека, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Следствие установило, что мотивом преступления являлся старый конфликт. Задержанный двумя выстрелами ранил обоих. Один из них – 20-летний парень – скончался сразу же после госпитализации в клинике Ингороква. Состояние второго пострадавшего не вызывает опасений, он помещен в клинику Гудушаури.

В качестве вещественного доказательства изъято оружие.

Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса Грузии Грузии. Максимальное наказание за преступление от 11 до 14 лет лишения свободы.