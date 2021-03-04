Крал деньги с банковских счетов: в Грузии задержали сотрудника МВД

В случае, если вина правоохранителя будет доказана в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сотрудники Генеральной инспекции задержали пятерых членов организованной преступной группы, среди которых один сотрудник министерства внутренних дел Грузии, говорится в заявлении на сайте МВД.

По данным следствия, обвиняемые путем мошенничества пытались присвоить сумму с депозита одного из граждан. Для этого они использовали фальшивые документы.

Обвиняемых задержали на основании решения судьи.

Уголовное дело возбуждено по факту изготовления поддельных документов, а также по факту мошенничества, совершенного группой лиц.

Теперь обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.