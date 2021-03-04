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Патрульная полиция

Родила в 13 лет: мужчину в Грузии задержали за секс со школьницей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1347)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210304/251070982/Rodila-v-13-let-muzhchinu-v-Gruzii-zaderzhali-za-seks-so-shkolnitsey.html

Полиция возбудила уголовное дело после известия о том, что 13-летняя девочка родила ребенка

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сотрудники полиции региона Шида Картли задержали мужчину средних лет за половую связь с 13-летней девочкой, после того как та родила ребенка, сообщает телеканал Formula TV.

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По данным телеканала, полиция заинтересовалась произошедшим после того, как школьница родила ребенка. Вскоре подозреваемый был задержан - им оказался мужчина до 50 лет.

Сама несовершеннолетняя девочка находится с ребенком в приюте - так требуется по протоколу для защиты от секс-преступлений несовершеннолетних и жертв трефикинга.

Другие подробности дела не разглашаются.

Уголовное дело ведется по факту половой связи с несовершеннолетним, что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1347)
Теги:
Арест, МВД Грузии, полиция

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