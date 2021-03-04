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Руставская тюрьма

Состояние заключенного батумской тюрьмы остается тяжелым

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2435)
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За камерой ведется 24-часовое видеонаблюдение и не было замечено никакого конфликта между заключенными, заявляют в службе

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. Между сокамерниками пенитенциарного учреждения №3 в Батуми произошел конфликт, в результате чего один из заключенных получил серьезные травмы, информацию публикует Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Как становится ясно из заявления Службы, инцидент произошел утром 4 марта. Один из осужденных позвал сотрудников пенитенциарного учреждения с просьбой помочь его сокамернику. При осмотре заключенного на его теле были обнаружены травмы в области шеи и головы.

Тюремная дверь, фото из архива
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov
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После оказания на месте первой помощи пострадавший был перевезен в гражданскую клинику. Врачи провели операцию, однако состояние пострадавшего остается тяжелым.

"Телесные повреждения, предположительно, было нанесены его третьим соседом по камере", - говорится в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что за камерой ведется 24-часовое видеонаблюдение и не было замечено никакого конфликта между заключенными. Правоохранители устанавливают причины инцидента.

Расследованием случившегося занимается Генеральная инспекция Министерства юстиции Грузии.

Темы:
Происшествия в Грузии (2435)
Теги:
Специальная пенитенциарная служба, Грузия

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