Вооруженный человек в маске ограбил супермаркет на западе Грузии

Этот супермаркет как будто притягивает преступников – его уже грабили год назад. Тогда преступника задержали

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Человек в маске ограбил супермаркет в центре города Озургети (регион Гурия), сообщает телеканал Rustavi 2.

Случай произошел в пятницу днем. По предварительной информации, вооруженный ножом человек в маске ворвался в супермаркет и отобрал у кассира до 1 000 лари (более 300 долларов).

Аналогичный случай в том же магазине произошел и год назад. Тогда преступник смог забрать деньги, однако полиция задержала его спустя четыре дня.

На данный момент на месте мобилизованы эксперт-криминалисты и кинологи.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.