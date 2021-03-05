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Полицейская лента на месте преступления

Вооруженный человек в маске ограбил супермаркет на западе Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210305/251080578/Vooruzhennyy-chelovek-v-maske-ograbil-supermarket-na-zapade-Gruzii.html

Этот супермаркет как будто притягивает преступников – его уже грабили год назад. Тогда преступника задержали

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Человек в маске ограбил супермаркет в центре города Озургети (регион Гурия), сообщает телеканал Rustavi 2.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Случай произошел в пятницу днем. По предварительной информации, вооруженный ножом человек в маске ворвался в супермаркет и отобрал у кассира до 1 000 лари (более 300 долларов).

Аналогичный случай в том же магазине произошел и год назад. Тогда преступник смог забрать деньги, однако полиция задержала его спустя четыре дня.

На данный момент на месте мобилизованы эксперт-криминалисты и кинологи.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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