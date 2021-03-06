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Здание главной прокуратуры Грузии

Родила в 13 лет: прокуратура Грузии раскрыла детали происшествия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210306/251091945/Rodila-v-13-let-prokuratura-Gruzii-raskryla-detali-proisshestviya.html

Прокуратура призывает СМИ учитывать суть дела и воздержаться от публикации любых деталей, а также от попыток связаться с пострадавшей

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура обвинила в изнасиловании и семейном насилии мужчину, задержанного за половой контакт с 13-летней девочкой, которая родила ребенка, говорится в заявлении ведомства.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Родила в 13 лет: мужчину в Грузии задержали за секс со школьницей

Об инциденте, произошедшим в регионе Шида Картли, стало известно на этой неделе. Как заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, о факте полиции сообщили врачи родильного дома, семья девочки до последнего все скрывала.

По данным прокуратуры Грузии, мужчину задержали 19 февраля и поместили в предварительное заключение. По предварительной информации, это отчим девочки.

Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за изнасилование члена семьи, не достигшего 14 лет, и семейное насилие в отношении несовершеннолетнего.

Других деталей прокуратура Грузии не разглашает и призывает СМИ, учитывать суть дела и воздержаться от публикации любых деталей, а также от попыток связаться с пострадавшей, чтобы не допустить обвинения жертвы.

Теги:
Грузия, Прокуратура

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