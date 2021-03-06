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Патрульная полиция

На востоке Грузии мужчина задержан за секс с несовершеннолетней

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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По данным СМИ, в полицию обратилась мать девочки, обнаружившая подозрительную переписку в ее телефоне

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Гори задержали 24-летнего мужчину за половую связь с подростком, не достигшим 16 лет, сообщает телеканал Formula TV.

По данным телеканала, в полицию обратилась мать девочки, обнаружившая подозрительную переписку в телефоне, после чего полиция начала расследование.

Другие подробностей дела не разглашаются, исходя из возраста жертвы преступления.

Уголовное дело ведется по факту половой связи с лицом, не достигшим 16 лет, что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 9 лет.

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