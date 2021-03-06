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Патрульная полиция

На западе Грузии раскрыто нападение на полицейского

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Следствие установило, что обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, пытался убить себя из охотничьего ружья, а когда увидел прибывшую на место полицию, начал стрелять в сотрудников

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Вани региона Имерети задержали мужчину, напавшего на полицейского, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 5 марта, находясь в нетрезвом состоянии, пытался убить себя из охотничьего ружья, а когда увидел прибывшую на место полицию, начал стрелять в них и ранил полицейского.

Раненый полицейский находится в клинике, и его здоровью ничто не угрожает.

А вот обвиняемому грозит от 7 до 11 лет тюрьмы за нападение на сотрудника полиции с огнестрельным оружием.

Теги:
Грузия, полиция

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