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Журналисты телеканалов держат в руках микрофоны

Угрозы в адрес журналиста со стороны мэра: очередной скандал в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210306/251092802/Ugrozy-v-adres-zhurnalista-so-storony-mera-ocherednoy-skandal-v-Gruzii.html

Неделю назад из-за своей профессиональной деятельности пострадал еще один журналист – его избили на улице в присутствии жены и ребенка

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Полиция расследует факт угроз в адрес журналиста "Мтавари архи" со стороны мэра Местия Капитона Жоржолиани.

Уголовное дело возбуждено по статьям "угроза" и "повреждение чужой вещи".

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дело о нападении на журналиста: обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Как сообщает "Мтавари архи", Жоржолиани по телефону нанес журналистке Эмме Гогохия словесное оскорбление, угрожал ей, а после посоветовал уехать из страны и предлагал деньги. На следующее утро после разговора у автомобиля Гогохия были разрезаны покрышки.

По данным телеканала, журналистка прибыла в Местия, чтобы снять сюжет о незаконном тендере.

В мэрии Местия и правящей партии "Грузинская мечта" пока не делали комментария для СМИ.

Неделю назад из-за своей профессиональной деятельности пострадал журналист другого телеканала Formula TV Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Обвиняемые теперь ждут приговора в тюрьме.

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