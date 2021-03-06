Угрозы в адрес журналиста со стороны мэра: очередной скандал в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Полиция расследует факт угроз в адрес журналиста "Мтавари архи" со стороны мэра Местия Капитона Жоржолиани.
Уголовное дело возбуждено по статьям "угроза" и "повреждение чужой вещи".
Как сообщает "Мтавари архи", Жоржолиани по телефону нанес журналистке Эмме Гогохия словесное оскорбление, угрожал ей, а после посоветовал уехать из страны и предлагал деньги. На следующее утро после разговора у автомобиля Гогохия были разрезаны покрышки.
По данным телеканала, журналистка прибыла в Местия, чтобы снять сюжет о незаконном тендере.
В мэрии Местия и правящей партии "Грузинская мечта" пока не делали комментария для СМИ.
Неделю назад из-за своей профессиональной деятельности пострадал журналист другого телеканала Formula TV Вахо Саная. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка. Обвиняемые теперь ждут приговора в тюрьме.