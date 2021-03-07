Ушли и не вернулись: сколько человек пропало без вести в 2020 году

Большинство пропавших – граждане Грузии, однако в 2020 году искали и нашли одного гражданина России, одного гражданина Турции и одного гражданина Нидерландов, но последних – мертвыми

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. По состоянию на 1 января 2021 года, пропавшими без вести считается тысяча человек, из которых 42 исчезли без следа в 2020 году, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

По данным ведомства, всего в 2020 году пропало 126 человек, 69 из них нашли живыми, а 15 – мертвыми. Полиции так и не удалось обнаружить следы 42 человек, в том числе шести младше 18 лет.

Большинство пропавших – граждане Грузии. Однако в 2020 году искали и нашли одного гражданина России, одного гражданина Турции и одного гражданина Нидерландов, при этом граждане Турции и Нидерландов были обнаружены мертвыми. До сих пор ведутся поиски одного гражданина Казахстана и одного гражданина Польши.

МВД Грузии ведет поиски с 1973 года, за это время пропавшими без вести считались 6 097 человек и уже обнаружены 5 097.