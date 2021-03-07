Тело молодого мужчины обнаружено в лесу близ Гори

Тело, по информации СМИ, принадлежит 21-летнему молодому человеку, который пропал без вести четыре месяца назад

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В лесу Гориджвари близ города Гори (регион Шида Картли) было найдено тело молодого мужчины, сообщает телекомпания Rustavi 2.

По данным СМИ, тело принадлежит 21-летнему Г. Н., который пропал без вести четыре месяца назад.

После изучения видеозаписи с камер наблюдения, полиция приступила в поискам молодого человека в лесу, прилегающем в населенному пункту Гориджвари.

Семья пропавшего без вести пока не делала комментариев, как и пресс-служба МВД. Причину смерти установит экспертиза.