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Полиция города Гори

Тело молодого мужчины обнаружено в лесу близ Гори

© Sputnik / Denis Aslanov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2438)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210307/251096431/Telo-molodogo-muzhchiny-obnaruzheno-v-lesu-bliz-Gori-.html

Тело, по информации СМИ, принадлежит 21-летнему молодому человеку, который пропал без вести четыре месяца назад

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В лесу Гориджвари близ города Гори (регион Шида Картли) было найдено тело молодого мужчины, сообщает телекомпания Rustavi 2.

По данным СМИ, тело принадлежит 21-летнему Г. Н., который пропал без вести четыре месяца назад.

После изучения видеозаписи с камер наблюдения, полиция приступила в поискам молодого человека в лесу, прилегающем в населенному пункту Гориджвари.

Семья пропавшего без вести пока не делала комментариев, как и пресс-служба МВД. Причину смерти установит экспертиза.

Темы:
Происшествия в Грузии (2438)

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