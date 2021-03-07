Трагедия в Кахети - сын застрелил родителей и бабушку

Убийство произошло в Телави, на месте работают криминалисты, уголовное дело возбужденно по статье - умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Ужасающая трагедия произошла в Телави (регион Кахети) - убиты три человека, члены одной семьи.

Как сообщает телекомпания Rustavi 2, 27-летний молодой человек застрелил отца, мать и бабушку и скрылся.

На месте происшествия работает полиция.

Причины трагедии не известны.

По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье - умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщают в ведомстве, личность убийцы установлена и ведутся его поиски.