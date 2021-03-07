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Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента

Трагедия в Кахети - сын застрелил родителей и бабушку

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1348)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210307/251098478/Tragediya-v-Kakheti---syn-zastrelil-roditeley-i-babushku.html

Убийство произошло в Телави, на месте работают криминалисты, уголовное дело возбужденно по статье - умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Ужасающая трагедия произошла в Телави (регион Кахети) - убиты три человека, члены одной семьи.

Как сообщает телекомпания Rustavi 2, 27-летний молодой человек застрелил отца, мать и бабушку и скрылся.

На месте происшествия работает полиция.

Причины трагедии не известны.

По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье  - умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Как сообщают в ведомстве, личность убийцы установлена и ведутся его поиски.

Темы:
Преступность в Грузии (1348)
Теги:
Убийство, Телави, Грузия

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