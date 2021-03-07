Полиция раскрыла тройное убийство в Кахети

Подозреваемый в убийстве отца, матери и бабушки 28-летний молодой человек задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Кахети раскрыли умышленное убийство, которое произошло сегодня в Телави, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

28-летний житель Телави обвиняется в умышленном убийстве трех членов семьи, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

Следствие установило, что обвиняемый смертельно ранил отца, мать и бабушку выстрелами из пистолета, зарегистрированного на его имя, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция арестовала подозреваемого в течение нескольких часов после преступления.

Оружие убийства - пистолет - изъято в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям 109 и 236 Уголовного кодекса Грузии - умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами и незаконное ношение оружия.

Максимальное наказание за преступление от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.