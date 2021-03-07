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Пожарные работают на месте пожара

Пожар в Батуми - погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2439)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210307/251099235/Pozhar-v-Batumi---pogib-odin-chelovek.html

Погибшим оказался мужчина с ограниченными возможностями, который не сумел своевременно эвакуироваться из горящего дома вместе со всеми

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. При пожаре в жилом доме на улице Пушкина в Батуми погиб один человек, сообщает Аджарское телевидение.

По данным СМИ, в доме проживает восемь семей. Пожарным удалось эвакуировать жильцов двухэтажного корпуса. После локализации пожара в одной из квартир на первом этаже было обнаружено тело мужчины с ОВЗ.

В тушении пожара были задействованы пять экипажей пожарных-спасателей.

Причины возгорания выясняются.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 188 УК Грузии - "повреждение или уничтожение чужой вещи по неосторожности, повлекшие значительный ущерб".

В мэрии Батуми пообещали семьям, оставшимся без крова, помочь с жильем.

Темы:
Происшествия в Грузии (2439)
Теги:
Пожар, Батуми, Грузия

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