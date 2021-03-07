Пожар в Батуми - погиб один человек

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. При пожаре в жилом доме на улице Пушкина в Батуми погиб один человек, сообщает Аджарское телевидение.
По данным СМИ, в доме проживает восемь семей. Пожарным удалось эвакуировать жильцов двухэтажного корпуса. После локализации пожара в одной из квартир на первом этаже было обнаружено тело мужчины с ОВЗ.
В тушении пожара были задействованы пять экипажей пожарных-спасателей.
Причины возгорания выясняются.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 188 УК Грузии - "повреждение или уничтожение чужой вещи по неосторожности, повлекшие значительный ущерб".
В мэрии Батуми пообещали семьям, оставшимся без крова, помочь с жильем.