Пожар в Батуми - погиб один человек

Погибшим оказался мужчина с ограниченными возможностями, который не сумел своевременно эвакуироваться из горящего дома вместе со всеми

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. При пожаре в жилом доме на улице Пушкина в Батуми погиб один человек, сообщает Аджарское телевидение.

По данным СМИ, в доме проживает восемь семей. Пожарным удалось эвакуировать жильцов двухэтажного корпуса. После локализации пожара в одной из квартир на первом этаже было обнаружено тело мужчины с ОВЗ.

В тушении пожара были задействованы пять экипажей пожарных-спасателей.

Причины возгорания выясняются.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 188 УК Грузии - "повреждение или уничтожение чужой вещи по неосторожности, повлекшие значительный ущерб".

В мэрии Батуми пообещали семьям, оставшимся без крова, помочь с жильем.