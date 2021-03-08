Драка в епархии: МВД Грузии возбудило уголовное дело

Следователям предстоит выяснить, кто стал виновником противостояния в грузинской епархии

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту драки в Чкондидской епархии в районе Мартвили (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал.

Следствие ведется по статье "нанесение вреда здоровью по неосторожности", что предусматривает штраф или исправительные работы сроком до двух лет.

Противостояние между служителями епархии и паствой началось после того, как новый митрополит Чкондидский и Мартвильский владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

При выяснении отношений между служителями церкви и мирскими на балконе, где все это происходило, обвалились деревянные перила и люди попадали вниз. Пострадали около десяти человек, в том числе и журналисты Формулы-1, Mtavari arkhi, POSTV, TV Pirveli и Rustavi2. Инцидент произошел в понедельник днем.

Пострадавших доставили в больницу бригады скорой помощи.