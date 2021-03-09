Скандал с аудиозаписями в Грузии: прокуратура начала расследование

Публикация аудиозаписей вызвала скандал в грузинском обществе – в Тбилиси прошли акции с требованием отставки премьера

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту незаконной записи частных телефонных разговоров, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Телекомпания TV Pirveli 6 марта обнародовала записи компрометирующих разговоров сына основателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Беры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашивили и главой специальной службы госохраны Анзором Чубинидзе.

По данным прокуратуры, уголовное дело ведется по статье "нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

"В рамках расследования по делу будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для установления законности получения и распространения записей. Для установления аутентичности распространенных записей будут назначены соответствующие экспертизы", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Публикация аудиозаписей вызвала скандал в грузинском обществе. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" распространила заявление, в котором назвала аудиозаписи "грубой фабрикацией незаконных записей 2010-2011 годов". Как отмечается в заявлении "Грузинской мечты", обнародованная запись состоит из отдельных слов и выражений, вырезанных из разговоров людей, которые записывались на протяжении нескольких месяцев до прихода Бидзины Иванишвили в политику.

А вот оппозиция требует расследовать записи из-за их содержания. По ее мнению, записи содержат признаки преступления со стороны фигурантов разговоров.