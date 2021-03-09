Виновны! Убийцы футболиста Шакарашвили приговорены к 16 годам тюрьмы

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Мцхетский районный суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили и признал всех пятерых подсудимых виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По решению суда, Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе приговорены к 16 годам лишения свободы. А вот меру наказания по еще двум несовершеннолетним обвиняемым суд огласит 16 марта.

Решение суда вызвало недовольство адвокатов и родственников обвиняемых.

"У решения нет ничего общего с законом. Это было политическим и заказным решением… Мы обязательно обжалуем решение суда в высших инстанциях, а после внесем иск в Страсбургский суд", - сказала адвокат Вахтанга Чиковани Лела Гоголадзе

Георгий Шакарашвили пропал 18 июля, когда отправился на день рожденья в город Мцхета неподалеку от Тбилиси и был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви.

Материалы дела

Следствию удалось установить, что на дне рождении произошла драка, во время которой был избит некий Вахтанг Чиковани, который, по версии следствия, решил отомстить за свое унижение. Именно Чиковани организовал слежку за своими обидчиками, а сам отправился в Тбилиси собирать людей на помощь.

Между тем, гости начали расходиться со дня рождения, и одна группа молодых людей, среди которых был Георгий Шакарашвили, отправилась пешком в Тбилиси, после чего Шакарашвили бесследно исчез.

Следствие выяснило, что перед гибелью Шакарашвили стал жертвой двух драк.

По утверждению прокуратуры, сначала группе молодых людей дорогу преградил автомобиль марки "Мерседес". Вышедшие из него люди стали избивать друзей Шакарашвили, а ему самому тогда удалось сбежать. Спустя несколько минут нападавшие сели в машину и уехали.

Между тем, сам Чиковани и его друзья Николоз Ревазишвили, Арчил Гагнидзе и двое несовершеннолетних на автомобиле "Тойота" приехали на дачу, обнаружили, что Шакарашвили с друзьями уже ушел, и бросились в погоню.

Шакарашвили и те, кого Чиковани считал своими главными обидчиками, между тем, продолжали идти по дороге в Тбилиси, когда им перегородила путь "Тойота". Молодые люди начали бежать.

Следствие установило, что Чиковани, Ревазишвили, Гагнидзе и находившиеся в машине несовершеннолетние стали их преследовать.

Спасаясь от преследователей, Шакарашвили и его друзья разбежались. Шакарашвили и один из его спутников побежали к дороге под автомобильным мостом, за ними побежали Чиковани и двое несовершеннолетних, а Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе побежали им наперерез с другой стороны дороги, проходящей под мостом.

По данным следствия, друг Шакарашвили спрятался в кустах у дороги, а сам он продолжал бежать, пока не оказался перед Гагнидзе и Ревазишвили.

Чтобы спастись, Шакарашвили был вынужден начать спускаться к реке, все пять преследователей пошли за ним.

По версии прокуратуры, спустившись к реке, 19-летний парень оказался в западне – впереди река, которую он не мог переплыть, так как не умел плавать, а сзади - его преследователи: Чиковани, Гагнидзе, Ревазишвили и двое несовершеннолетних.

Шакарашвили получил повреждения головы, обеих глазниц, губ, правой руки, левого плеча, живота, паха, поясницы и ягодиц.

После нападавшие выбросили жестоко избитого Георгия Шакарашвили в реку Арагви, в результате чего он скончался.