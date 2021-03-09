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Спецназ и полицейская спецоперация, архивное фото

Спецоперация в Тбилиси: полиция "охотилась" на наркоторговца

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Спецоперация по поимке опасного преступника в пригороде грузинской столицы длилась около двух часов

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Спецоперация по задержанию предполагаемого торговца наркотиками прошла во вторник в пригороде Тбилиси Поничала, сообщает Первый канал.

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В результате операции, которая длилась около двух часов, полиции удалось задержать подозреваемого в его квартире. В данный момент мужчина доставлен в следственное управление. Другие подробности пока не сообщаются.

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Задержания наркоторговцев в Поничала – явление для Тбилиси нередкое. Ранее МВД Грузии сообщило, что через этот пригород столицы проходит главный канал поставки в Грузию тяжелых наркотиков с востока.

Наркопреступления – один из самых распространённых видов преступлений в Грузии. Они занимают четвертую строчку среди самых распространенных нарушений УК Грузии после воровства, семейного насилия и транспортных преступлений. Между тем, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, самая высокая и в среднем составляет более 70%.

В 2020 году сотрудникам полиции Грузии удалось задержать 71 человека за торговлю наркотиками и 16 человек, включенных в наркоторговлю по интернету.

Теги:
Наркотики, Грузия, Спецоперация

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