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Грузино-азербайджанская граница. Красный мост

Гражданин Азербайджана на "Красном мосту" попался на контрабанде

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2440)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210309/251115271/Grazhdanin-Azerbaydzhana-na-Krasnom-mostu-popalsya-na-kontrabande.html

Нарушитель пытался нелегально провезти через границу мобильные телефоны и другие незадекларированные товары в большом количестве

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Незадекларированные товары обнаружили грузинские таможенники при досмотре у гражданина Азербайджана при переходе через грузино-азербайджанскую границу на КПП "Красный мост", сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

На нарушителя таможенного режима наложен штраф в размере 3 409 лари (более тысячи долларов США).

По данным ведомства, таможенники в машине гражданина Азербайджана обнаружили партию мобильных телефонов и другие товары, которые тот пытался нелегально провезти через границу.

Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 3 409 лари.

Темы:
Происшествия в Грузии (2440)
Теги:
Контрабанда, Азербайджан, Грузия

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