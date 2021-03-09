Гражданин Азербайджана на "Красном мосту" попался на контрабанде

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Незадекларированные товары обнаружили грузинские таможенники при досмотре у гражданина Азербайджана при переходе через грузино-азербайджанскую границу на КПП "Красный мост", сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
На нарушителя таможенного режима наложен штраф в размере 3 409 лари (более тысячи долларов США).
По данным ведомства, таможенники в машине гражданина Азербайджана обнаружили партию мобильных телефонов и другие товары, которые тот пытался нелегально провезти через границу.
Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 3 409 лари.