13:51 10 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9565
  • 100 RUB4.4918
  • USD3.3242
Поиск
Купюры достоинством сто лари

В Грузии задержаны фальшивомонетчики

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1351)
111 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210310/251124092/V-Gruzii-zaderzhany-falshivomonetchiki.html

Злоумышленники до задержания сумели сбыть и пустить в оборот фальшивые 100-ларовые купюры на сумму 11 300 лари. Им грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии обезвредили преступную группировку фальшивомонетчиков – задержаны четыре человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с целью получения незаконной материальной выгоды обвиняемые в разных регионах Грузии сбыли в общей сложности 113 фальшивых 100-ларовых банкнот на сумму 11 300 лари. Фальшивые деньги сбывались через магазины и автоматы быстрой оплаты.

Следствие ведется по 212-й статье  Уголовного кодекса Грузии "Изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или валюты группой лиц по предварительному сговору".

Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1351)
Теги:
Фальшивомонетчики, преступность, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
За Полярным кругом в Белом море открылась первая в мире подледная выставка
Первая в мире подледная галерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться