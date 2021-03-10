В Грузии задержаны фальшивомонетчики

Злоумышленники до задержания сумели сбыть и пустить в оборот фальшивые 100-ларовые купюры на сумму 11 300 лари. Им грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии обезвредили преступную группировку фальшивомонетчиков – задержаны четыре человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с целью получения незаконной материальной выгоды обвиняемые в разных регионах Грузии сбыли в общей сложности 113 фальшивых 100-ларовых банкнот на сумму 11 300 лари. Фальшивые деньги сбывались через магазины и автоматы быстрой оплаты.

Следствие ведется по 212-й статье Уголовного кодекса Грузии "Изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или валюты группой лиц по предварительному сговору".

Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.