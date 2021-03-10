Выборы президента Союза регби Грузии проходят на фоне драк и столкновений с полицией

Без столкновений все-таки не обошлось – в выставочном центре EXPO Georgia обстановка накаляется, сторонники претендентов на пост президента Союза регби уже начали использовать силовые аргументы в споре

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ситуация в выставочном центре EXPO Georgia, где проходят выборы президента Союза регби Грузии, накалилась.

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Сторонники ветерана регби Ираклия Абусеридзе, который был выбран президентом союза в декабре, но чьи права официально не были признаны, попытались прорвать кордон полиции и ворваться в 11 павильон, где проходит регистрация делегатов съезда.

В зале находится основной конкурент Абусеридзе на пост президента союза – Иосиф Ткемаладзе.

Между сторонниками кандидатов завязалась драка. Через какое-то время полиции удалось взять ситуацию под контроль и сдержать натиск.

Сейчас полиция пропускает в павильон оставшихся за пределами зала делегатов.

Сторонники Абусеридзе утверждают, что у СРГ уже есть законный президент, которого они избрали 30 декабря 2020 года, и которому публичный реестр отказал в регистрации, сославшись на нарушение сроков проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Абусеридзе утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека – Иосифа Ткемаладзе.

Напряженность к подступам к 11 павильону, где собрались ветераны регби и действующие спортсмены остается напряженной.