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Потасовка на территории Expo Georgia, где проходит съезд Союза регби Грузии

Выборы президента Союза регби Грузии проходят на фоне драк и столкновений с полицией

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Новости грузинского регби (170)
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Без столкновений все-таки не обошлось – в выставочном центре EXPO Georgia обстановка накаляется, сторонники претендентов на пост президента Союза регби уже начали использовать силовые аргументы в споре

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Ситуация в выставочном центре EXPO Georgia, где проходят выборы президента Союза регби Грузии, накалилась.

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Сторонники ветерана регби Ираклия Абусеридзе, который был выбран президентом союза в декабре, но чьи права официально не были признаны, попытались прорвать кордон полиции и ворваться в 11 павильон, где проходит регистрация делегатов съезда.

В зале находится основной конкурент Абусеридзе на пост президента союза – Иосиф Ткемаладзе.

Между сторонниками кандидатов завязалась драка. Через какое-то время полиции удалось взять ситуацию под контроль и сдержать натиск.

Полиция дежурит на территории Expo Georgia перед началом съезда Союза регби Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сейчас полиция пропускает в павильон оставшихся за пределами зала делегатов.

Сторонники Абусеридзе утверждают, что у СРГ уже есть законный президент, которого они избрали 30 декабря 2020 года, и которому публичный реестр отказал в регистрации, сославшись на нарушение сроков проведения выборов.

Согласно уставу Союза, следующее собрание должно проводиться не позднее чем через 30 дней после первого. Однако повторное собрание состоялось через 10 месяцев, что и стало одной из причин отказа Ираклию Абусеридзе в регистрации президентом СРГ.

Сторонники Абусеридзе утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" вмешивается во внутренние дела Союза регби и пытается избрать на пост президента своего человека – Иосифа Ткемаладзе.

Напряженность к подступам к 11 павильону, где собрались ветераны регби и действующие спортсмены остается напряженной.

Темы:
Новости грузинского регби (170)
Теги:
Съезд, регби, Грузия

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