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Задержание преступника - наручники одевают на руки

На востоке Грузии "накрыли" более 10 наркоторговцев

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2441)
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Возраст самого молодого из задержанных – 18 лет, а самого старшего – 47 лет. По данным следствия, обвиняемые систематически занимались реализацией наркотиков

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники департамента криминальной полиции задержали 11 наркоторговцев в поселке Поничала на окраине Тбилиси и районе Марнеули (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Выявить преступную схему наркоторговцев удалось в результате оперативных и следственных мероприятий. Возраст самого молодого из задержанных – 18 лет, а самого старшего – 47 лет.

Спецназ и полицейская спецоперация, архивное фото
© Sputnik / Alex Shlamov
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По данным следствия, обвиняемые систематически занимались реализацией наркотиков. На основании решения судьи, полиция несколько раз осуществила контрольную закупку наркотического средства героин и провела скрытую аудио- и видеозапись.

Во время личного обыска задержанных и их домов полиция изъяла готовый для реализации героин, расфасованный в 45 связках и деньги.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет, либо бессрочное заключение.

Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с востока через "канал Поничала". Из Европы в Грузию завозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.

 

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2441)

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