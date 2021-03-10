Юноше грозит до 7 лет тюрьмы за кражу 135 лари из супермаркета на западе Грузии

Молодого парня задержали в качестве обвиняемого на основании решения судьи, он уже признал свою вину

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Озургети (регион Гурия) 20-летнего юношу по обвинению в разбое, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 5 марта ворвался в супермаркет "Модерн" на улице Эквтиме Такаишвили в Озургети и отобрал у кассира 135 лари (примерно 40 долларов), угрожая ножом. Забрав деньги, молодой человек скрылся с места происшествия.

Юношу задержали в качестве обвиняемого на основании решения судьи.

По информации МВД, задержанный признал вину.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой такого насилия", наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.