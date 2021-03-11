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Патрульная полиция

Женщину в Грузии изнасиловали во время "комендантского часа"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210311/251136345/Zhenschinu-v-Gruzii-iznasilovali-vo-vremya-komendantskogo-chasa.html

Случай произошел накануне поздним вечером, когда по всей стране действует ограничение на передвижение

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Женщина 55 лет стала жертвой сексуального насилия в Абашском районе (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Случай произошел накануне ночью, когда по всей стране действовало ограничение на передвижение.

Полиция установила личность преступника, на данный момент ведутся следственные мероприятия. Другие детали происшествия не разглашаются.

Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование", что наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Теги:
Грузия, Насилие, полиция

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