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Четыре человека отравились от утечки природного газа в Рустави

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210311/251136465/Chetyre-cheloveka-otravilis-ot-utechki-gaza-v-Rustavi.html

Все отравившиеся - члены одной семьи, двое из которых несовершеннолетние

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолтених, отравились природным газом в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал TV4.

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photo: courtesy of Ministry of Economy of Georgia
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Инцидент произошел в одном из жилых домов в седьмом микрорайоне. Все отравившиеся - члены одной семьи, им понадобмлась медицинская помощь.

По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка природного газа.

На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, патрульная полиция. 

Как сообщают в клинике "Рустави", на момент поступления все четверо были в сознании. Они уже покинули медужреждение после оказания им помощи.

Теги:
Рустави, Грузия

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