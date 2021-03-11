Четыре человека отравились от утечки природного газа в Рустави

Все отравившиеся - члены одной семьи, двое из которых несовершеннолетние

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолтених, отравились природным газом в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телеканал TV4.

Инцидент произошел в одном из жилых домов в седьмом микрорайоне. Все отравившиеся - члены одной семьи, им понадобмлась медицинская помощь.

По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка природного газа.

На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, патрульная полиция.

Как сообщают в клинике "Рустави", на момент поступления все четверо были в сознании. Они уже покинули медужреждение после оказания им помощи.