Дело о смерти ребенка во время ссоры родителей в Кахети: отец девочки взят под стражу

Следствие пока ведется по статье семейное насилие, но если будет доказана причастность отца к смерти дочери, обвинение будет переквалифицировано

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Гурджаанский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 36-летнему Зурабу Шавлиашвили, обвиняемому в семейном насилии, сообщает телекомпания Imedi.

Полиция задержала Шавлиашвили во вторник в городе Гурджаани (регион Кахети). По данным следствия, во время семейного конфликта, в котором мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, проявлял особую жестокость, скончалась восьмимесячная девочка. Обстоятельства ее смерти устанавливает следствие.

По одной из версий, ребенок умер от асфиксии, и к этому причастен отец.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена экспертиза.

На судебном процессе защита и обвинение представили свои позиции дистанционно. Судья Нана Чавлеишвили удовлетворила ходатайство прокуратуры и оставила обвиняемого в заключении.

Сам подсудимый не признает себя виновным и использует право на молчание.

Уголовное дело возбуждено по факту семейного насилия. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет.