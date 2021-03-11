Дело о смерти ребенка во время ссоры родителей в Кахети: отец девочки взят под стражу

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Гурджаанский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 36-летнему Зурабу Шавлиашвили, обвиняемому в семейном насилии, сообщает телекомпания Imedi.
Полиция задержала Шавлиашвили во вторник в городе Гурджаани (регион Кахети). По данным следствия, во время семейного конфликта, в котором мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, проявлял особую жестокость, скончалась восьмимесячная девочка. Обстоятельства ее смерти устанавливает следствие.
По одной из версий, ребенок умер от асфиксии, и к этому причастен отец.
Для установления точной причины смерти ребенка назначена экспертиза.
На судебном процессе защита и обвинение представили свои позиции дистанционно. Судья Нана Чавлеишвили удовлетворила ходатайство прокуратуры и оставила обвиняемого в заключении.
Сам подсудимый не признает себя виновным и использует право на молчание.
Уголовное дело возбуждено по факту семейного насилия. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет.