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Руки в наручниках. Задержание преступника

Дело о смерти ребенка во время ссоры родителей в Кахети: отец девочки взят под стражу

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1352)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210311/251137066/Delo-o-smerti-rebenka-vo-vremya-ssory-roditeley-v-Kakheti-otets-devochki-vzyat-pod-strazhu.html

Следствие пока ведется по статье семейное насилие, но если будет доказана причастность отца к смерти дочери, обвинение будет переквалифицировано

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Гурджаанский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 36-летнему Зурабу Шавлиашвили, обвиняемому в семейном насилии, сообщает телекомпания Imedi.

Патрульная полиция и эксперты - криминалисты
© Sputnik / STRINGER
Восьмимесячный ребенок погиб во время семейного скандала на востоке Грузии

Полиция задержала Шавлиашвили во вторник в городе Гурджаани (регион Кахети). По данным следствия, во время семейного конфликта, в котором мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, проявлял особую жестокость, скончалась восьмимесячная девочка. Обстоятельства ее смерти устанавливает следствие.

По одной из версий, ребенок умер от асфиксии, и к этому причастен отец. 

Для установления точной причины смерти ребенка назначена экспертиза.

На судебном процессе защита и обвинение представили свои позиции дистанционно. Судья Нана Чавлеишвили удовлетворила ходатайство прокуратуры и оставила обвиняемого в заключении.

Сам подсудимый не признает себя виновным и использует право на молчание.

Уголовное дело возбуждено по факту семейного насилия. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1352)
Теги:
Семейное насилие, Гурджаанский районный суд, Грузия

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