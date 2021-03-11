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Приставы одевают наручники заключенному

Убийство в Кутаиси раскрыто – обвиняемый признал вину

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1354)
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Sputnik Грузия
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Обвиняемому, который ранее уже был неоднократно судим, придется отсидеть еще один срок – от семи до 15 лет

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Полиция раскрыла убийство в Кутаиси – задержан в прошлом неоднократно судимый 25-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Следствие установило, что 24 февраля этого года в Кутаиси обвиняемый нанес холодным оружием ножевое ранение своему другу, который находился у него в гостях, а затем скрылся с места происшествия.

Правоохранители арестовали обвиняемого по горячим следам в течение нескольких часов после инцидента.

Раненный им человек скончался в больнице.

По данным МВД, обвиняемый признал свою вину. Полиция изъяла предполагаемое орудие преступления – нож в качестве доказательства.

Следствие ведется по статье "Покушение на умышленное убийство". Преступление карается от семи до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1354)
Теги:
Убийство, Кутаиси, Грузия

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