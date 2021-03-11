Трагедия в Восточной Грузии: что стало причиной смерти 11-месячного ребенка

Отцу ребенка предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, в том числе в убийстве по неосторожности

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии ужесточила обвинение для 36-летнего Зураба Шавлиашвили – ему инкриминируется убийство по неосторожности своего 11-месячного ребенка.

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По данным следствия, 9 марта обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетнего ребенка нанес физическое оскорбление своей жене и угрожал убить ее топором.

Также следствие установило, что во время насилия обвиняемый бросил горящую железную печку в свою жену, на руках которой была 11-месячная дочь.

Несмотря на то, что обвиняемый осознавал возможность причинения серьезного вреда здоровью ребенка, он подверг находящегося в беспомощном состоянии несовершеннолетнего опасности, отмечено в сообщении прокуратуры.

"Во время совершения преступления обвиняемый попытался насильно отобрать у жены ребенка. Насилие и безразличное отношение к исходу привели к смерти 11-месячного ребенка", – отмечено в сообщении прокуратуры.

Шавлиашвили был задержан 9 марта. Ему предъявлено обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: попытка нанесения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему члену семьи; причинение смерти по неосторожности; насилие в отношении члена семьи в присутствии несовершеннолетнего; угроза причинения смерти члену семьи.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет. По ходатайству прокуратуры, Гурджаанский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Шавлиашвили.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, после получения заключения состоится дополнительное обсуждение окончательной квалификации действий обвиняемого.