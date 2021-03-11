16:28 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Здание прокуратуры Грузии

Трагедия в Восточной Грузии: что стало причиной смерти 11-месячного ребенка

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1354)
18901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210311/251138268/Tragediya-v-Vostochnoy-Gruzii-chto-stalo-prichinoy-smerti-11-mesyachnogo-rebenka.html

Отцу ребенка предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, в том числе в убийстве по неосторожности

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии ужесточила обвинение для 36-летнего Зураба Шавлиашвили – ему инкриминируется убийство по неосторожности своего 11-месячного ребенка.

Восьмимесячный ребенок погиб во время семейного скандала на востоке Грузии>>

По данным следствия, 9 марта обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии несовершеннолетнего ребенка нанес физическое оскорбление своей жене и угрожал убить ее топором.

Также следствие установило, что во время насилия обвиняемый бросил горящую железную печку в свою жену, на руках которой была 11-месячная дочь.

Несмотря на то, что обвиняемый осознавал возможность причинения серьезного вреда здоровью ребенка, он подверг находящегося в беспомощном состоянии несовершеннолетнего опасности, отмечено в сообщении прокуратуры.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Дело о смерти ребенка во время ссоры родителей в Кахети: отец девочки взят под стражу

"Во время совершения преступления обвиняемый попытался насильно отобрать у жены ребенка. Насилие и безразличное отношение к исходу привели к смерти 11-месячного ребенка", – отмечено в сообщении прокуратуры.

Шавлиашвили был задержан 9 марта. Ему предъявлено обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: попытка нанесения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему члену семьи; причинение смерти по неосторожности; насилие в отношении члена семьи в присутствии несовершеннолетнего; угроза причинения смерти члену семьи.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет. По ходатайству прокуратуры, Гурджаанский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Шавлиашвили.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, после получения заключения состоится дополнительное обсуждение окончательной квалификации действий обвиняемого.

Темы:
Преступность в Грузии (1354)
Теги:
Кахети, Убийство, Прокуратура, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
В Кутаиси водители блокировали главную трассу из-за роста цен на бензин - видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться